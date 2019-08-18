جدة 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واسدانت منظمة التعاون الإسلامي التفجير الانتحاري الذي استهدف حفل زفاف في العاصمة الأفغانية كابل، وأدى إلى سقوط عشرات الضحايا والمصابين.وأكد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان له اليوم موقف المنظمة الداعم لجمهورية أفغانستان لمواجهة الإرهاب والتطرف، وقدم تعزياته لأسر الضحايا وللحكومة الأفغانية، وتمنى للمصابين الشفاء العاجل.// انتهى //21:29ت م0215