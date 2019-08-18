الرياض 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واسأقامت إدارة العلاقات العامة والإعلام الجامعي بجامعة شقراء، اليوم حفل معايدة عيد الأضحى المبارك، بحضور معالي مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري، ووكلاء وعمداء كليات الجامعة والعمادات المساندة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين.وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم ، ثم ألقى معالي مدير الجامعة كلمة رحب فيها بجميع منسوبي الجامعة وقال : أجدها فرصة لأرفع باسمي واسمكم جميعاً آسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وإلى الشعب السعودي، كما بارك معاليه للقيادة الرشيدة نجاح موسم الحج لهذا العام ١٤٤٠ .وأضاف أن نجاح موسم الحج لهذا العام الذي تحقق كان بفضل الله ثم بفضل ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله- من اهتمام كبير ومتواصل وتسخير لكافة الإمكانيات البشرية والمادية لراحة حجاج بيت الله الحرام، حتى يتمكنوا من تأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة منذ وصولهم أراضي المملكة إلى أن يعودوا إلى أوطانهم مقبولين سالمين بإذن الله تعالى.كما أشاد معاليه بمشاركة جامعة شقراء في خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام، ممثلة بالعيادة الطبية المتنقلة لخدمة الحجاج في تقديم الخدمات الصحية للعابرين إلى مكة من الحجاج، وكذلك فرقة جوالة الجامعة التي شاركت في حج هذا العام ، مشيرًا إلى أن الجامعة قد أكملت استعدادها للعام الجامعي بخطة متكاملة للقيام بأدوارها التعليمية والبحثية والمجتمعية.//انتهى//21:30ت م0216