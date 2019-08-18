محايل 17 ذوالحجه 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واسأقامت بلدية محافظة رجال ألمع اليوم حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك وذلك بمقر البلديه بحضور رئيس البلدية سعيد بن علي حافظ ومديري الإدارات والأقسام.وتبادل الجميع التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة.وهنأ رئيس البلدية الجميع بهذه المناسبة السعيدة,منوّهاً بالجهود التي بذلتها القيادة لخدمة الحجاج ورعايتهم ، كما شكر رئيس البلدية الموظفين نظير الجهود التي بذلوها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك .// انتهى //21:36ت م0217