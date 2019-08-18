إسلام آباد 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واسقتل أربعة أشخاص بينهم زعيم قبلي إثر انفجار قنبلة في منطقة دير العليا شمال غربي باكستان.وأوضح قائد الشرطة في دير ميان نصيب خان أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة زرعها مجهولون في سيارة لأحد زعماء القبائل المحلية أثناء عودته بعد المشاركة في صلاة جنازة، مضيفًا أن الانفجار أدى إلى إصابة 16 شخصًا.وأشار إلى أن قوات الأمن طوقت الموقع لجمع الأدلة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.// انتهى //21:37ت م0218