محايل 17 ذوالحجه 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واسنظمت بلدية محافظة محايل اليوم حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بحضور رئيس البلدية سعيد بن علي آل مصمع, ورؤساء الأقسام ومنسوبي البلدية، وذلك بمقر البلدية. ورفع آل مصمع التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، ولسمو أمير منطقة عسير، وللشعب الكريم، بمناسبة عيد الأضحى المبارك وأن يعيده على الجميع باليمن والبركات.وقدم رئيس البلدية الشكر لجميع الموظفين للجهد الذي قدموه خلال إجازة العيد .// انتهى //21:45ت م0220