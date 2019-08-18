محايل 17 ذوالحجه 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واسأقامت بلدية محافظة بارق اليوم حفل معايدة لمنسوبيها بحضور رئيس البلدية أحمد بن عوض البارقي ورؤساء الأقسام و الموظفين ،وقد تبادل الجميع التهاني والتبريكات بعيد الأضحى المبارك .ورفع رئيس البلدية في كلمته خلال الحفل التهنئة للقيادة الحكيمة بنجاح موسم الحج لهذا العام ،وهنّأ الجميع بعيد الأضحى المبارك الله سائلاً المولى عزّ و جل أن يعيده علينا أعوامًا عديدة و نحن في أمن و أمان في ظل القيادة الرّشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله .وقدّم البارقي شكره للعاملين بإجازة عيد الأضحى على ما بذلوه من جهود,حاثّا الموظفين على بذل المزيد للاستمرار في تميّزهم بالعمل الذي عهده منهم ولتحقيق أعلى نسبة من الإنجاز لخدمة الوطن و المواطن.// انتهى //21:46ت م0221