اجتماعي / بلدية محافظة بارق تقيم حفل معايدة لمنسوبيها
الأحد 1440/12/17 هـ الموافق 2019/08/18 م واس
محايل 17 ذوالحجه 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واس
أقامت بلدية محافظة بارق اليوم حفل معايدة لمنسوبيها بحضور رئيس البلدية أحمد بن عوض البارقي ورؤساء الأقسام و الموظفين ،وقد تبادل الجميع التهاني والتبريكات بعيد الأضحى المبارك .
ورفع رئيس البلدية في كلمته خلال الحفل التهنئة للقيادة الحكيمة بنجاح موسم الحج لهذا العام ،وهنّأ الجميع بعيد الأضحى المبارك الله سائلاً المولى عزّ و جل أن يعيده علينا أعوامًا عديدة و نحن في أمن و أمان في ظل القيادة الرّشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله .
وقدّم البارقي شكره للعاملين بإجازة عيد الأضحى على ما بذلوه من جهود,حاثّا الموظفين على بذل المزيد للاستمرار في تميّزهم بالعمل الذي عهده منهم ولتحقيق أعلى نسبة من الإنجاز لخدمة الوطن و المواطن.
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