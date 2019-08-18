ظهران الجنوب 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واسأقامت إدارة التعليم بمحافظة ظهران الجنوب اليوم حفل المعايدة السنوي بعيد الأضحى المبارك ، بحضور مدير إدارة التعليم سعيد بن هبّاش الوادعي وعدد من القيادات التعليمية والإدارية.ورفع الوادعي التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وللشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك ،وكذلك بنجاح موسم حج هذا العام الذي جاء بفضل الله ثم بتوجيهات القيادة الكريمة والمتابعة الدائمة من خادم الحرمين الشريفين وما تبذله الحكومة بقطاعاتها كافة ، مما مكّن الحجيج من آداء نسكهم بكل يسر وسهولة.// انتهى //21:51ت م0223