روضه سدير 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واسواصل مهرجان التمور الثاني بروضة سدير فعالياته المقامة في حديقة الملك فهد فعالياته لليوم الثاني على التوالي الذي تنظمه بلدية روضة سدير وسط حضور كثيف من الزوار ، بمشاركة العديد من القطاعات .وشملت الفعاليات على الخيمة الثقافية التي تضم الشعراء والفنانين والرواة ، وخيمة عرض التمور ومنتجاته المتنوعة ، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 20 أسرة منتجة تعرض إنتاجها كصناعة العطور والتحف والمنسوجات اليدوية وعمل القهوة بجانب طهي الأكلات الشعبية المنوعة .ومن ضمن الفعاليات المصاحبة تعليم الأطفال للسباحة بمراقبة المدربين ، فيما يحفل المسرح بالعديد من الفقرات الترفيهية والإنشادية الوطنية بجانب المسابقات المتنوعة ، وعرض بعض المنتجات الزراعية والأشجار .وأوضح مسؤول العلاقات العامة والإعلام بالمهرجان إبراهيم الغنام أن المهرجان في نسخته الثانية يضم العديد من منتجات التمور التي تشتهر بها روضة سدير ومنها السلج والخضري وغيرها ، مشيرا إلى أن المهرجان حرص علي إقامة فعاليات مصاحبة وجديدة ومنها المسبح والحلقة الرياضية ، مبيناً أن إقامة المهرجان هذا العام في حديقة الملك فهد أعطى الزوار فرصة للاستمتاع بالفعاليات ونوه الغنام أن روضة سدير يوجد بها أماكن أثرية منها قرية سدير التراثية القديمة التي تضم ديوانية البابطين وقصر محمد بن ماضي والمركز التجاري القديم الذي يحتوي علي أكثر من ٣٠ دكاناً، وسد السبعين الذي يشتمل علي سبعين فتحة لتوزيع مياه السيول علي كافة مزارع الروضة .// انتهي //22:29ت م0228