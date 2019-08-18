جدة 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس الدكتور محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، إثر التفجير الإرهابي الذي وقع في حفل زفاف في العاصمة كابل وما نتج عنه من وفيات وإصابات.وقال سمو ولي العهد:" علمت بنبأ التفجير الإرهابي الذي وقع في حفل زفاف في العاصمة كابل، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإنني إذ أدين هذا العمل الإجرامي الجبان، لأبعث لفخامتكم ولشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيق ولأسر المتوفين أحر التعازي والمواساة، سائلاً المولى القدير أن يتغمد المتوفين برحمته، وأن يمُن على المصابين بالشفاء العاجل، إنه سميع مجيب".// انتهى //23:01ت م0232