الطائف 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واسارتفعت نسبة الإقبال على المولات التجارية بالطائف خلال مهرجان التسوق الذي تنظمه غرفة الطائف بالتعاون مع هيئة السياحة إلى أكثر من 780 ألف زائر خلال أسبوعين فقط من المهرجان، والذي انطلق مطلع أغسطس الجاري، بزيادة 75% عن الفترة الماضية، وذلك حسب إحصائيات رسمية أعلنتها المولات التجارية المشاركة في المهرجان.وأوضح مساعد أمين عام غرفة الطائف للتطوير، مدير فريق عمل مهرجان الطائف للتسوق متعب فلاح العتيبي أن الفعاليات المصاحبة للمهرجان والجوائز المقدمة يومياً ساهمت في ارتفاع نسبة الإقبال على المولات، ورفع الحركة الاقتصادية بالطائف بشكل عام، مشيراً إلى أن قيمة الجوائز المقدمة في مهرجان الطائف للتسوق 2019م تجاوزت مليوناً وستمائة ألف ريال، والتي تقدمها غرفة الطائف بالتعاون مع شركائها ورعاة المهرجان.وأضاف أن فريق عمل مهرجان التسوق والذي يأتي متزامناً مع موسم الطائف رصد ومن خلال مؤشرات رسمية ارتفاع حجم العائد الاقتصادي على المنطقة، بزيادة في مبيعات الأسواق إلى أكثر من 45% عن المعتاد، وهو ما يعتبر أحد أهم أهداف غرفة الطائف لزيادة وتنمية الحركة الاقتصادية للأسواق التجارية النظامية بالطائف..ولفت النظر إلى أن فعاليات مهرجان التسوق والتي بدأت مطلع شهر أغسطس الجاري (تزامناً مع موسم الطائف) مستمرة حتى نهاية أغسطس، وستشهد الفترة المقبلة العديد من المفاجآت والجوائز، والسحب على السيارات، والجوائز الكبرى، مشيراً إلى أن نجاح المهرجان يأتي بتوجيه ومتابعة مستمرة من رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس غرفة الطائف الدكتور سامي العبيدي ونائبي رئيس الغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة، والأمانة العامة للغرفة، وبعمل متواصل ويومي من فريق عمل المهرجان، مقدماً شكره لشركاء المهرجان والرعاة، وكل من ساهم في إنجاح مهرجان التسوق بالطائف لهذا العام .// انتهى //23:02ت م0233