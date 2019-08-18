أبهـا 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واسنظمت جمعية البر الخيرية بأبها اليوم حفل المعايدة السنوي لمنسوبيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، بحضور أمين عام الجمعية محمد بن سعيد بن فحاس.ورفع بن فحاس خلال الحفل التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -, ولصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير, بمناسبة عيد الأضحى المبارك ونجاح موسم حج هذا العام, حيث تبادل الجميع التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة, التي تهدف إلى تقوية أواصر الأخوة وتعميق روح الألفة بين منسوبيها.// انتهى //23:07ت م0235