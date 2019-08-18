اجتماعي / تعليم الطائف يعايد منسوبيه
الأحد 1440/12/17 هـ الموافق 2019/08/18 م واس
الطائف 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واس
أقامت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلة في إدارة العلاقات العامة والإعلام برنامج المعايدة على مسرح الإدارة بالفيصلية ومسرح مبنى الإدارات النسائية للبنات ، بحضور المدير العام للتعليم طلال بن مبارك اللهيبي ، ومساعديه ومديري مكاتب التعليم ومديري الإدارات والمشرفين التربويين .
واستعرض برنامج المعايدة مقتطفات مرئية من البرامج والفعاليات التعليمية التي تمت خلال موسم الصيف ، بدءاً من برامج مدارس أندية الحي والأندية الصيفية ، ومروراً ببرامج التدريب الصيفية ، واستعداد الإدارة للعام الدراسي الجديد وأعمال الصيانة والترميم للعديد من المدارس ، ونهاية بمشاركة النشاط الكشفي في موسم حج هذا العام لخدمة ضيوف الرحمن .
من جانبه، رفع المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي العهد الأمين ولسمو أمير منطقة مكة المكرمة ـ حفظهم الله ـ بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام ، كما قدّم التهنئة باسم منسوبي ومنسوبات تعليم الطائف إلى معالي وزير التعليم وقيادات الوزارة بمناسبة عيد الأضحى المبارك .
وأكد اللهيبي على مواصلة الجهود لتتوالى الإنجازات في تعليم الطائف ، من أجل بناء أجيال طموحة تخدم الدين والوطن .
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23:13ت م
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