الطائف 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واسأقامت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلة في إدارة العلاقات العامة والإعلام برنامج المعايدة على مسرح الإدارة بالفيصلية ومسرح مبنى الإدارات النسائية للبنات ، بحضور المدير العام للتعليم طلال بن مبارك اللهيبي ، ومساعديه ومديري مكاتب التعليم ومديري الإدارات والمشرفين التربويين .واستعرض برنامج المعايدة مقتطفات مرئية من البرامج والفعاليات التعليمية التي تمت خلال موسم الصيف ، بدءاً من برامج مدارس أندية الحي والأندية الصيفية ، ومروراً ببرامج التدريب الصيفية ، واستعداد الإدارة للعام الدراسي الجديد وأعمال الصيانة والترميم للعديد من المدارس ، ونهاية بمشاركة النشاط الكشفي في موسم حج هذا العام لخدمة ضيوف الرحمن .من جانبه، رفع المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي العهد الأمين ولسمو أمير منطقة مكة المكرمة ـ حفظهم الله ـ بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام ، كما قدّم التهنئة باسم منسوبي ومنسوبات تعليم الطائف إلى معالي وزير التعليم وقيادات الوزارة بمناسبة عيد الأضحى المبارك .وأكد اللهيبي على مواصلة الجهود لتتوالى الإنجازات في تعليم الطائف ، من أجل بناء أجيال طموحة تخدم الدين والوطن .// انتهى //23:13ت م0236