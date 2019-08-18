الرياض 17 ذو الحجة 140 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واسأقام قطاع الآثار والمتاحف اليوم في مدينة الرياض، حفل معايدة لمنسوبيه بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بحضور نائب الرئيس لقطاع الآثار والمتاحف رستم بن مقبول الكبيسي، ومدراء الإدارات والأقسام ومنسوبي "القطاع".وهنأ الكبيسي منسوبي "القطاع" بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حاثا إياهم على مواصلة التميز لتحقيق الهدف الذي أنشئ قطاع الاثار المتاحف بالمملكة من أجله.وعلى صعيد متصل، نُظمت احتفالات مماثلة في فروعها في أنحاء المملكة ممثلةً "بالمتحف الوطني"، في إطار تعزيز أواصر الإخاء والمودة وتوثيق سبل التواصل بين منسوبي هذا القطاع المهم واهتمامه بالتراث بالمملكة.//انتهى//23:22ت م0238