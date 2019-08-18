بغداد 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واسالتقى الرئيس العراقي برهم صالح في العاصمة العراقية بغداد اليوم سفيرالولايات المتحدة لدى العراق ماثيو تيولر.وأفاد بيان صحفي رئاسي عراقي أنه جرى خلال اللقاء، بحث معه سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، وتطوير آفاق التعاون الثنائي في المجالات كافة خدمة للمصالح المشتركة، إضافة إلى بحث آخر التطورات السياسية على الساحتين الإقليمية والدولية.// انتهى //23:29ت م0239