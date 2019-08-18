تبوك 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واسأقامت الإدارة العامة ‏للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك اليوم حفل المعايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، بحضور المدير العام ‏للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس فهد بن دخيل الله المطيري .وقد تبادل الجميع التهاني بهذه المناسبة ، سائلين المولى عز وجل أن يعيده على الوطن وقيادته الرشيدة ‏باليمن والبركات.‏وعبر "المطيري" عن سعادته بنجاح ما شاركت فيه الإدارة ممثلة في وحداتها التدريبية لحج هذا العام 1440هـ، وذلك ‏من خلال الورشة المتنقلة لخدمة وسائل نقل الحجاج في منفذ حالة عمار ، ‏وما شارك به فريق جوالة الكلية التقنية بتبوك مع الفرق الكشفية للمؤسسة في المشاعر المقدسة.وأضاف قائلاً: إن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار لها كبير الأثر في ما تم تقديمه والمشاركة فيه .// انتهى //23:30ت م0240