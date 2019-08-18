صعـدة 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واسالتقى وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي اليوم الملحق العسكري في السفارة الأمريكية لدى اليمن المقدم روبرت تمبكينس.وجرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون العسكري بين البلدين وسبل التعاون والتنسيق في المجال العسكري ومجالات مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة، إضافة إلى مناقشة مستجدات الأحداث الجارية في العاصمة المؤقتة عدن والاعتداءات على مؤسسات الدولة.وأكد وزير الدفاع اليمني أن تلك الممارسات الخارجة عن القانون تقوض جهود الحكومة اليمنية في تطبيع الأوضاع وتقديم الخدمات للمواطنين، وفرض الأمن والاستقرار وتعرقل جهود مكافحة الإرهاب.// انتهى //23:33ت م0242