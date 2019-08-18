عام / مدير تعليم جازان المكلف يرأس اجتماع الاستعداد للعام الدراسي المقبل
الأحد 1440/12/17 هـ الموافق 2019/08/18 م واس
جيزان 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واس
رأس المدير العام للتعليم بمنطقة جازان المكلف ياسر بن فتح الدين دويري اليوم اجتماع الاستعداد للعام الدراسي القادم 1440 / 1441 هـ ، بحضور القيادات التعليمية ومديري المكاتب والإدارات، وذلك بمركز القيادات بالإدارة العامة بمدينة جيزان.
وقدم الدويري مع بداية الاجتماع التهنئة للجميع بعيد الأضحى المبارك ، مشيداً بجميع الجهود المبذولة خلال فترة الاستعداد ، مضيفاً أن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اجتماعات الاستعداد لمناقشة ما تم إنجازه وأبرز التحديات التي تواجه فرق العمل ، للعمل على حلها بما يسهم - بإذن الله - في انطلاقة جيدة للعام الدراسي ، مؤكداً أن جميع الجهود المقدمة تأتي لخدمة أبناء وبنات المنطقة ، ليحصل الجميع على خدمات تعليمية ذات معايير عالية تسهم في تهيئة الأجواء لتخريج جيل مبدع ، يخدم دينه ووطنه ويسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 .
من جانبها ثمنت المساعدة للشؤون التعليمية رحاب بنت زيلعي مسلم جميع الجهود المبذولة من مديري المكاتب والإدارات ومساعدتهم في الاستعداد للعام الدراسي ، مبينة أن العمل في جميع المسارات كالصيانة وتجهيز مقرات الطفولة المبكرة يسير وفق خطط العمل وبالتنسيق بين الإدارات ذات العلاقة .
وشهد الاجتماع استعراض مراحل الإنجاز من خلال عرض عن سير العمل بمدارس الطفولة المبكرة ، وأعمال الصيانة المنفذة ، وتجهيز المدارس بالاحتياجات والأثاث المدرسي ، والجهود المقدمة في ترحيل المقررات لجميع المراحل ، وكذلك برامج إدارة الإشراف التربوي ومواعيد لقاء القيادة المدرسية ولقاء الإشراف التربوي ، إلى جانب أبرز أعمال دعم مكاتب الحد الجنوبي وصيانة المدارس بها .
كما ناقش المجتمعون خطط الزيارات الإشرافية واستكمال التشكيلات الإشرافية وندب المعلمين والمعلمات ، وسد الاحتياج والنقل المدرسي وتوزيع المقاعد المخصصة للنقل على المكاتب، وصرف الميزانية التشغيلية للمدارس واستعدادات إدارة التوجيه والإرشاد بنين وبنات ، فضلا عن خطة الإدارة للاحتفال باليوم الوطني للمملكة .
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