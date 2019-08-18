جيزان 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واسرأس المدير العام للتعليم بمنطقة جازان المكلف ياسر بن فتح الدين دويري اليوم اجتماع الاستعداد للعام الدراسي القادم 1440 / 1441 هـ ، بحضور القيادات التعليمية ومديري المكاتب والإدارات، وذلك بمركز القيادات بالإدارة العامة بمدينة جيزان.وقدم الدويري مع بداية الاجتماع التهنئة للجميع بعيد الأضحى المبارك ، مشيداً بجميع الجهود المبذولة خلال فترة الاستعداد ، مضيفاً أن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اجتماعات الاستعداد لمناقشة ما تم إنجازه وأبرز التحديات التي تواجه فرق العمل ، للعمل على حلها بما يسهم - بإذن الله - في انطلاقة جيدة للعام الدراسي ، مؤكداً أن جميع الجهود المقدمة تأتي لخدمة أبناء وبنات المنطقة ، ليحصل الجميع على خدمات تعليمية ذات معايير عالية تسهم في تهيئة الأجواء لتخريج جيل مبدع ، يخدم دينه ووطنه ويسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 .من جانبها ثمنت المساعدة للشؤون التعليمية رحاب بنت زيلعي مسلم جميع الجهود المبذولة من مديري المكاتب والإدارات ومساعدتهم في الاستعداد للعام الدراسي ، مبينة أن العمل في جميع المسارات كالصيانة وتجهيز مقرات الطفولة المبكرة يسير وفق خطط العمل وبالتنسيق بين الإدارات ذات العلاقة .وشهد الاجتماع استعراض مراحل الإنجاز من خلال عرض عن سير العمل بمدارس الطفولة المبكرة ، وأعمال الصيانة المنفذة ، وتجهيز المدارس بالاحتياجات والأثاث المدرسي ، والجهود المقدمة في ترحيل المقررات لجميع المراحل ، وكذلك برامج إدارة الإشراف التربوي ومواعيد لقاء القيادة المدرسية ولقاء الإشراف التربوي ، إلى جانب أبرز أعمال دعم مكاتب الحد الجنوبي وصيانة المدارس بها .كما ناقش المجتمعون خطط الزيارات الإشرافية واستكمال التشكيلات الإشرافية وندب المعلمين والمعلمات ، وسد الاحتياج والنقل المدرسي وتوزيع المقاعد المخصصة للنقل على المكاتب، وصرف الميزانية التشغيلية للمدارس واستعدادات إدارة التوجيه والإرشاد بنين وبنات ، فضلا عن خطة الإدارة للاحتفال باليوم الوطني للمملكة .// انتهى //23:46ت م0243