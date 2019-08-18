أبهـا 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واسنظّم عدد من الإدارات والقطاعات الحكومية بمحافظة بيشة اليوم احتفالات معايدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.وشهد محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة احتفال منسوبي المحافظة بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، بحضور رؤساء المراكز وعدد من مديري الإدارات الحكومية حيث رفع خلال الحفل التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -, ولصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير بمناسبة عيد الأضحى المبارك ونجاح موسم حج هذا العام.وأقامت إدارة التعليم ببيشة حفل المعايدة في مركز الأمير منصور بن مقرن الثقافي ، بحضور مدير تعليم بيشة نايف الهاجري ورؤساء الأقسام ومنسوبي الإدارة، حيث تبادل الجميع التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، سائلين الله أن يعيده على الجميع بالخير والمسرات, وأن يديم أمنه وأمانه على هذا الوطن الغالي.فيما نظّمت بلدية محافظة بيشة بالبهو الرئيس حفل المعايدة السنوي بمناسبة عيد الأضحى المبارك بحضور رؤساء الأقسام ومنسوبي البلدية ، حيث تُبودلت خلال الحفل التهاني والتبريكات بين الموظفين بهذه المناسبة السعيدة.من جهة أخرى هنّأ مدير الشؤون الصحية بمحافظة بيشة سعيد بن جابر القحطاني منسوبي الصحة خلال حفل المعايدة الذي أقيم اليوم بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، حاثّا الجميع على الإخلاص وبذل المزيد من الجهود في تقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى والمراجعين في جميع المستشفيات والمراكز الصحية.كما أقام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة حفل معايدة لمنسوبيه بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، بحضور مدير المكتب سالم القرني،وبهذه المناسبة ألقى القرني كلمة هنّأ فيها منسوبي المكتب بعيد الأضحى المبارك.فيما نظّمت بلدية الحازمي برنامج معايدة لمنسوبيها اليوم بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، بحضور رئيس البلدية المهندس إبراهيم القرني ورؤساء الأقسام والموظفين.وأقامت إدارة النقل بمحافظة بيشة حفل معايدة بحضور مدير الإدارة المهندس علي الخلف ومنسوبي الإدارة.ونظّمت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة بيشة حفل معايدة لمنسوبيها بحضور مدير الإدارة ظافر بن وهيب ومديري الأقسام والموظفين.وافتتحت الغرفة التجارية الصناعية في بيشة أول أيام نشاطها عقب عيد الأضحى المبارك بحفل معايدة أقيم بمقرّ الغرفة بحضور أمين الغرفة التجارية الصناعية الدكتور عبدالرحمن المعاوي وتبادل الجميع التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العزيزة.وتأتي هذه الاحتفالات في إطار اهتمام الإدارات الحكومية بتقوية أواصر الأخوة وتعميق روح الألفة بين منسوبيها.// انتهى //23:48ت م0244