الباحة 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واسنظمت جامعة الباحة حفل المعايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بحضور معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والموظفين، وذلك في بهو مبنى الإدارة الرئيس بالمدينة الجامعية بمحافظة العقيق.وافتتح معالي مدير الجامعة حفل المعايدة بكلمة رفع من خلالها أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بن عبدالعزيز ، ولصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، -حفظهم الله –، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، إضافة إلى نجاح موسم هذا الحج بفضل من الله، ثمّ بتوجيهات ولاة الأمر ـرعاهم الله-، وقد أدى الحجاج شعريتهم بكلّ يسر وسهولة وأمان واطمئنان.كما نوه معاليه في هذه المناسبة بالمشاركة المتميزة لعشائر الجوالة من طلاب الجامعة، وذلك من خلال ما قاموا به من خدمات نوعية لحجاج بيت الله الحرام في موسم حج هذا العام، معربًا عن فخره واعتزازه وسعادته بما قدّموه لضيوف الرحمن.كما حثّ معاليه جميع العاملين في الجامعة إلى تكثيف جهودهم من أجل ضمان توفير كافّة الخدمات للطلاب والطالبات على أكمل وجه، مع السعي نحو استكمال الاستعدادات التي تمّ العمل عليها للعام الجامعي الجديد، سعيًا نحو تحقيق رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها.من جهة أخرى نظمت وكالة الجامعة لشؤون الطالبات حفلاً بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بحضور وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة رحمة بنت محمد الغامدي ووكيلات الكليات وعضوات هيئة التدريس والموظفات، وذلك بالقاعة الثقافيّة بالمجمع الأكاديمي ببهر.// انتهى //23:49ت م0245