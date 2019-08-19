تبوك 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واسنظمت عدد من بلديات محافظات منطقة تبوك اليوم احتفالات معايدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك للعام الجاري لمنسوبيها .وأقامت بلدية محافظة حقل ممثلة بقسم العلاقات العامة اليوم حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بحضور رئيس البلدية المهندس عبدالله بن سليم العمراني ، ورؤساء الأقسام وموظفي البلدية وذلك بمقر البلدية حيث تبادل الجميع التهاني بهذه المناسبة ، كما ألقى رئيس البلدية كلمة خلال حفل المعايدة هنأ فيها الجميع وحث على بذل الجهد والتفاني في العمل وجعل إجازة عيد الأضحى المبارك حافزًا لمزيد من العمل ، سائلًا الله العلي القدير أن يحفظ بلادنا وولاة أمرنا و أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركات.كما نظمت بلدية محافظة البدع اليوم حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بحضور رئيس البلدية سعيد بن خليل السعيد ومدير شرطة محافظة البدع المكلف مازن بن سعيد الحربي ورؤساء الأقسام ومنسوبي البلدية وذلك بمقر البلدية.وهنأ رئيس البلدية الجميع بعيد الأضحى المبارك، مشيراً إلى أن هذه المعايدة تأتي لتعزز الترابط الأخوي بين منسوبي البلدية، مقدماً شكره لجميع منسوبي البلدية على جهودهم التي قدموها خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، حاثاً الجميع على بذل ‏المزيد من العطاء لخدمة الدين والمواطن والوطن ، سائلاً الله عز وجل أن يعيده على الجميع وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والاستقرار في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.من جهتها أقامت بلدية محافظة ضباء لموظفيها حفل معايدة تبادل من خلالها الجميع التهاني بعيد الأضحى المبارك ، بحضور رئيس بلدية ضبا الدكتور عبدالله عبدالرحيم الغبان والذي أثنى على جهود الموظفين المكلفين بالعيد وخاصة موظفي صحة البيئة والنظافة.// انتهى //00:27ت م0248