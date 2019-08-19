جيزان17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واسأقام القسم النسائي بمركز التأهيل الشامل بجازان اليوم، حفل معايده لنزيلات المركز بمناسبة عيد الأضحى المبارك تحت عنوان "العيد يجمعنا" ، بحضور رئيسه القسم النسائي حليم شحار و منسوبات مكتب الإشراف النسائي ، وذلك بمقر المركز.وبدأ الحفل بفقرة ترحيبيه للمقيمات بالمركز ،فكلمه رئيسه القسم النسائي هنأت فيها جميع المقيمات ومنسوبات والعاملات في المركز بعيد الاضحي المبارك ، سائلة الله أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الجميع باليمن والخيرات ، مؤكدة أهمية الاحتفال سعياً لمشاركة النزيلات فرحة العيد وإدخال السعادة والسرور اليهن وتلمس احتياجاتهن.وفي نهاية الحفل تم توزيع الهدايا والحلويات على النزيلات .//انتهى//01:20ت م0250