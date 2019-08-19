باريس 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واستغلب فريق أولمبيك ليون على ضيفه فريق أنجيه بستة أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم في مدينة ليون ضمن الجولة الـثانية من الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم، في حين تعادل فريق ريمس مع ستراسبورغ بدون أهداف.وفي مباراة أخرى، فاز فريق ميتز على موناكو بثلاثة أهداف دون رد، بينما تغلب نيس على نيم بهدفين مقابل هدف واحد.وفي ملعب دو لا كورن في مدينة أميان، خسر فريق ليل أمام مضيفه فريق أميان بهدفٍ دون رد، فيما تعادل أولمبيك مارسيليا مع مضيفه نانت من دون أهداف على ملعب لا بوجوار.وحقق تولوز فوزًا على خصمه ديجون بهدف نظيف، فيما تعادل سانت إتيان مع بريست بهدفٍ لكل منها، وبوردو مع مونبيلييه بنفس النتيجة، بينما خسر فريق باريس سان جيرمان أمام مضيفه فريق رين بهدفين مقابل هدفٍ واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب روازون في مدينة رين.وبهذه النتائج، رفع أولمبيك ليون رصيده إلى 6 نقاط في المركز الأول وفريق نيس في المركز الثاني، بينما حل فريق رين في المركز الثالث، وفريق ميتز في المركز الرابع برصيد 4 نقاط، يليه ريمس وسانت إتيان بنفس الرصيد من النقاط.// انتهى //01:30ت م0252