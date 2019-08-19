سكوبي 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واسحقق منتخب مصر لكرة اليد إنجازا تاريخيا بتتويجه بلقب بطولة كأس العالم للناشئين، بعد الفوز على منتخب ألمانيا بنتيجة (32 ـ 28) في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم بصالة "بوريس ترايكو فسكي" في العاصمة المقدونية سكوبي.وقدم المنتخب المصري أداءً رائعًا ونجح في فرض سيطرته على المنتخب الألماني على مدار الشوطين، حيث أنهى الشوط الأول متقدما بنتيجة (19ـ 13)، واستمر التفوق المصري خلال الشوط الثاني ونجح في الفوز بالمباراة وتحقيق اللقب للمرة الأولى في تاريخه.// انتهى //02:19ت م0256