الليث 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واسهطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثارة بالأتربة والغبار على أجزاء متفرقة من محافظة الليث والمراكز الإدارية والقرى والهجر التابعة لها شملت " غميقة, والجحر, وجدم, ووادي سلبه , وبني يزيد , والماء الحار , والمجيرمة , وميقات يلملم , والسعدية , وطفيل , وذنباء , ووادي العرج , وصوانة , والوسقة, وسلم الزواهر, والشواق, والمرقبان, وعسيلة, ورياحين, والمستنقع, وثراء, والمرقبان، والشواق، والوسقة، وحفار، وعسيلة، وأجزاء من الشريط الساحلي وعدد من القرى والهجر " ، و سالت على إثرها الأودية والشعاب.جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //03:03ت م0257