عام / الصحف السعودية
الاثنين 1440/12/18 هـ الموافق 2019/08/19 م واس
الرياض 18 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 19 أغسطس 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
خادم الحرمين يطمئن هاتفيًا على أمير الكويت
برعاية ملكية.. «أوبريت» سوق عكاظ.. غداً
القيادة تهنئ رئيس أفغانستان بذكرى استقلال بلاده ..وتعزيه في ضحايا التفجير الإرهابي
ولي العهد يهنئ البرهان وربيع ويشيد بالأدوار المساهمة في الاتفاق التاريخي
محمد بن ناصر: عناية ورعاية فائقة سُخّرت لضيوف الرحمن
حسام بن سعود يؤكد أهمية سرعة إنجاز معاملات المواطنين
أمير تبوك يكرم المشاركين في أعمال الحج.. الليلة
سعود بن خالد يشيد بنجاح موسم الحج
أمير نجران: الحج مشهد إيماني عظيم يجسد تآلف المسلمين وتسامحهم
أمير القصيم يعايد مديري الجهات الحكومية ومنتسبي الإمارة
رئيس مجلس الشورى يؤدي زيارة رسمية إلى الفلبين
وزير التعليم: إسناد تدريس الصفوف الأوليِّة للبنين إلى المعلمات في 1400 مدرسة
هدية خادم الحرمين تودع الحجاج العراقيين
ضيوف الرحمن يطلعون على مراحل تصنيع كسوة الكعبة
المملكة تدين التفجير الانتحاري في كابل
إدانة عربية مشددة للإرهاب الحوثي.. العدوان على «الشيبة» استهداف للعالم أجمع
ترحيب عربي بالاتفاق التاريخي في السودان
داعش يستهدف القوات الكردية في القامشلي بسيارة مفخخة
استشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال
63 قتيلاً في تفجير داعشي استهدف حفلاً أفغانياً
"جبل طارق" ترفض طلب أميركا باحتجاز الناقلة الإيرانية
// يتبع //
06:02ت م
0003