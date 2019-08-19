الرياض 18 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 19 أغسطس 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين يطمئن هاتفيًا على أمير الكويتبرعاية ملكية.. «أوبريت» سوق عكاظ.. غداًالقيادة تهنئ رئيس أفغانستان بذكرى استقلال بلاده ..وتعزيه في ضحايا التفجير الإرهابيولي العهد يهنئ البرهان وربيع ويشيد بالأدوار المساهمة في الاتفاق التاريخيمحمد بن ناصر: عناية ورعاية فائقة سُخّرت لضيوف الرحمنحسام بن سعود يؤكد أهمية سرعة إنجاز معاملات المواطنينأمير تبوك يكرم المشاركين في أعمال الحج.. الليلةسعود بن خالد يشيد بنجاح موسم الحجأمير نجران: الحج مشهد إيماني عظيم يجسد تآلف المسلمين وتسامحهمأمير القصيم يعايد مديري الجهات الحكومية ومنتسبي الإمارةرئيس مجلس الشورى يؤدي زيارة رسمية إلى الفلبينوزير التعليم: إسناد تدريس الصفوف الأوليِّة للبنين إلى المعلمات في 1400 مدرسةهدية خادم الحرمين تودع الحجاج العراقيينضيوف الرحمن يطلعون على مراحل تصنيع كسوة الكعبةالمملكة تدين التفجير الانتحاري في كابلإدانة عربية مشددة للإرهاب الحوثي.. العدوان على «الشيبة» استهداف للعالم أجمعترحيب عربي بالاتفاق التاريخي في السودانداعش يستهدف القوات الكردية في القامشلي بسيارة مفخخةاستشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال63 قتيلاً في تفجير داعشي استهدف حفلاً أفغانياً"جبل طارق" ترفض طلب أميركا باحتجاز الناقلة الإيرانية// يتبع //06:02ت م0003