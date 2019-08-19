وقالت صحيفة "عكاظ " في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( حانت نهاية أنظمة الشر ) : يوما بعد آخر، وحادثة تلو أخرى، تثبت مليشيا الشر الحوثية أنها خطر جسيم ليس على الشعب اليمني الذي انقلبت على حكومته الشرعية واحتلت عاصمته صنعاء ونهبت كل مقدراته واستبدت بأبنائه، بل على جميع دول الجوار وأولها المملكة، وإذا كان الفشل نصيبها عندما حاولت التغلغل إلى داخل السعودية بعناصرها الإجرامية واستهداف المملكة عبر طائرات الدرون، بعد مطاري أبها وجازان واستهداف مكة المكرمة فها هي الآن توجه طائراتها إلى حقل الشيبة النفطي في محاولة يائسة لزعزعة أمن المملكة وترويع الاقتصاد العالمي في خطة موازية لمحاولات نظام الملالي المزعزعة لأمن الخليج وحركة ناقلات النفط فيه.وواصلت : هذه الجرائم المستمرة والمتوالية تتم بتنسيق واضح وجلي بين نظام الملالي من جهة، وعملائه الحوثيين في اليمن من جهة أخرى.ولذلك فإن العالم أمام مسؤولية أخلاقية للتصدي لهذه الأنظمة والمليشيات والجرائم الإرهابية التي لا تريد الخير للعالم، وتحاول بث الشر وزعزعة الاستقرار والأمن في العالم.وأخيراً.. فإن هذه الأنظمة والمليشيات ستنتهي بالسقوط والانهيار.. وقريبا جداً.// يتبع //06:02ت م0004