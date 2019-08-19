وأوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( المملكة والإمارات .. علاقات صلبة وموقف موحد تجاه اليمن ) : الموقف الداعم للمملكة العربية السعودية تجاه اليمن لم تزده المتغيرات والتقلبات والتحديات التي تطرأ على الساحة السياسية في المنطقة إلا ثباتا وصلابة وحزما وعزما، ذلك الموقف الذي تؤكده بيانات قيادة القوات المشتركة للتحالف، المتضمن رفض التطورات الحاصلة في عدن ودعوة كافة الأطراف والمكونات لتحكيم العقل، وتغليب المصلحة الوطنية والعمل مع الحكومة اليمنية الشرعية في تخطي المرحلـة الحرجة، والـوقف الـفوري لإطلاق الـنار في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، ودعوة كافة المكونات والتشكيلات العسكرية من الانتقالي وقوات الحزام الأمني إلى العودة الفورية لمواقعها، والانسحاب من المواقع التي استولت عليها خلال الفترة الماضية، وعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة.وتابعت : لقد أتت دعوة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة - لـوقف إطلاق الـنار، وتغليب الحكمة ومصالح الشعب اليمني وعدم الإضرار بها أو المساس بالممتلكات العامة والخاصة إلى المجلس الانتقالي في اليمن بسحب قواته وعناصره القتالية والعودة إلى مواقعها السابقة قبل الأحداث الأخيرة، وتسليم مقرات الحكومة اليمنية وبإشراف من التحالف، كذلك وقف الخطاب الإعلامي المتشنج، وتعزيز لغة الحوار والتصالح وتوحيد الجهود في هذه المرحلة، والوقوف سويا لإنهاء الانقلاب الحوثي ومشروع النظام الإيراني الهدام باليمن، كمشهد آخر يؤكد حرص المملكة على مصلحة اليمن ووحدته، وعدم إعطاء الفرصة للمتربصين بالـدولـة وشعب الـيمن من التنظيمات الإرهابية، كالميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وتنظيم القاعدة وداعش، للعبث بأمن اليمن وسيادته ونشر الخراب والفوضى واختطافه ونهب وسلب خيراته.وواصلت : إن استجابة المجلس الانتقالي لدعوة التحالف وحرصهم على تماسك الصف اليمني ووحدة اليمن، يعكس صوت الحكمة الذي جاء استجابة لجهود المملكة والإمارات ودعوتهما لتغليب العقل وتلبية لنداء المصلحة الوطنية، وترجمة حقيقية لضرورة القبول بالحوار كوسيلة لحل الخلافات بين الأطراف والمكونات اليمنية تحت مظلة الشرعية، ورفض الاحتكام للسلاح وسفك الدماء بين أبناء الشعب اليمني الواحد، وإدراك في ذات الوقت أن أي توجه أو إجراء ضد الحكومة الشرعية هو إضعاف لإمكاناتها في مواجهة العدو الأساسي وهو الانقلابيون الحوثيون، الأمر الذي دفع قياديي المجلس الانتقالي أن آثروا تحكيم العقل والمصلحة الوطنية عبر إعلانهم الانسحاب من المواقع التي سيطروا عليها في عدن في دليل على الحكمة وإدراك العواقب والمخاطر وضرورة تفويت الفرصة على المتربصين باليمن من ميليشيات الحوثي الإرهابية وعملاء المشروع الإيراني في المنطقة والتنظيمات الإرهابية.واستطردت : كما يعكس انسحاب المجلس الانتقالي ذلك التوافق والاتفاق في الأهداف بين المملكة والإمارات والحكومة الشرعية وجميع القوى والمكونات اليمنية في التركيز على مواجهة العدو الحقيقي والمتمثل في الميليشيات الحوثية، وعودة الشرعية والحوار والاستقرار والأمن والتنمية.وهو تأكيد على متانة العلاقات السعودية الإماراتية، واتفاق قيادتيهما على وحدة اليمن، والتزام البلدين بمواجهة التدخلات الإيرانية في المنطقة.وختمت : فالعلاقات السعودية الإماراتية أكبر من كل التحديات، ولا يمكن أن تؤثر على صلابة هذه العلاقات التاريخية أي محاولات يائسة من قبل بعض الدول الإقليمية أو الإعلام المعادي// يتبع //06:02ت م0005