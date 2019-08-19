طوكيو 18 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 19 أغسطس 2019 م واسارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في بورصة طوكيو صباح اليوم الاثنين.وزاد مؤشر نيكي الياباني القياسي المؤلف من 225 سهما 64ر106 نقطة، أو52ر0%، ليصل إلى 45ر20525 نقطة مع نهاية تعاملات الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).وأضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 15ر6 نقطة، أو 41ر0%، ليصل إلى 44ر1491 نقطة.// انتهى //07:07ت م0007