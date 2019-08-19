طرابلس 18 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 19 أغسطس 2019 م واسواصلت الصحف الليبية الصادرة اليوم اهتمامها بالأوضاع العسكرية، موضحة أن الاشتباكات حول مدينة مرزق جنوبا ماتزال مستمرة وأنه جرى استهداف الكلية الجوية في مصراتة بنحو 12 غارة جوية، ومبينة استمرار الاشتباكات بين قوات الجيش وقوات حكومة الوفاق في عدة محاور جنوب طرابلس وجنوب غرب غريان مما خلّف المزيد من القتلى والجرحى .وأشارت إلى تأكيد القائد العام للقوات الليبية خليفة حفتر أن الجيش الليبي سيحبط أي مشروع لإنشاء قواعد أجنبية داخل البلاد.وتطرقت إلى لقاء وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا بالسفير الأمريكي الجديد ريتشارد نورلاند للعمل من أجل إنهاء فوري للصراع في ليبيا.وأشادت صحف ليبيا بما تحقق في المشهد السوداني ، داعية إلى الاقتداء بالنموذج السوداني لإنهاء سطوة تنظيم الإخوان في ليبيا، مؤكدة أن السودانيين نجحوا في التوافق على خارطة طريق سلمية للخروج من أزمة خطيرة، باتفاق القوى السياسية والعسكرية والاجتماعية، مضيفة أن ما جرى في السودان هو النموذج الأمثل ليحتذى به في ليبيا.// انتهى //07:30ت م0008