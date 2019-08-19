عنيزة 18 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 19 أغسطس 2019 م واسنظمت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة القصيم بالتعاون مع فرقة دار عنيزة للتراث الشعبي أمس، عروضاً للفلكلوريات الشعبية قدمتها الفرقة بمقرها بمحافظة عنيزة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.وأوضح رئيس لجنة الفنون الشعبية والموسيقى بجمعية الثقافة والفنون بالقصيم طارق المنصور، أن إقامة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك يأتي إيماناً من إدارة الجمعية بدورها الفعال في الخدمة المجتمعية ومشاركة الأهالي فرحة العيد ضمن برامجها الثقافية والفنية لبث روح الفرح والبهجة بالعيد.ولفت إلى أن فرقة دار عنيزة للتراث الشعبي قدمت العديد من ألوان الفنون الشعبية التي تزخر بها المملكة، من خلال سهرة للفلكلور الشعبي عاش خلالها الحضور أجواء فرائحية تمثل وتجسد التراث والفلكلور الذي يشكل منظومة الفنون الشعبية في المملكة للاحتفال بالعيد، إلى جانب تعريف المجتمع بأهمية المحافظة على التراث السعودي الأصيل، التي من خلالها استطعنا صنع لوحة جميلة تعبر عن أفراح وطن.// انتهى //09:23ت م0010