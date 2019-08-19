بيروت 18 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 19 أغسطس 2019 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالسجال الذي تشهده الساحة السياسية قبيل عودة رئيس الوزراء سعد الحريري من واشنطن في حين استمرت الجهود لتثبيت التهدئة التي نتجت عن المصالحة بين الأطراف السياسية في لبنان .وأشارت الى مقتل 11 مدنيا على الأقل أمس بينهم أم مع أطفالها الستة جراء غارات سورية وروسية على قرية دير شرقي القريبة من مدينة معرة النعمان في ريف ادلب الجنوبي.وأخبرت عن استدعاء وزارة الخارجية الأردنية أمس السفير الاسرائيلي لدى عمان امير ويسبرود وابلغته رسالة حازمة تتضمن تأكيد ادانة المملكة ورفضها الانتهاكات الاسرائيلية في المسجد الاقصى .وتحدثت عن مقتل ثلاث شبان في قطاع غزة بعد اطلاق قوات الاحتلال الاسرائيلي النار عليهم أمام السياج الذي يفصل بين قطاع غزة واسرائيل.وتطرقت صحف لبنان الى مقتل 63 شخصا واصابة 182 بجروح مختلفة اثر هجوم نفذه انتحاري في العاصمة الافغانية كابول وتبناه تنظيم داعش الارهابي.//انتهى//09:33ت م0011