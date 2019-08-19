عام / خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس هنغاريا بذكرى اليوم الوطني لبلاده
الاثنين 1440/12/18 هـ الموافق 2019/08/19 م واس
جدة 18 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 19 أغسطس 2019 م واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس يانوش آدر رئيس هنغاريا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب هنغاريا الصديق اطراد التقدم والازدهار.
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