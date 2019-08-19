جدة 18 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 19 أغسطس 2019 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس يانوش آدر رئيس هنغاريا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجيا لحكومة وشعب هنغاريا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //09:39ت م0014