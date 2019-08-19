جدة 18 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 19 أغسطس 2019 م واسقدمت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة خدماتها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لـ 747 أسرة، استفادت من خدمات "مبادرة شمل" لتنفيذ أحكام الرؤية والزيارة والحضانة عبر فروع المبادرة في كل من جدة ومكة المكرمة والطائف.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس فيصل السمنودي أن إجمالي عدد الأطفال الذين ألتقوا بوالديهم من خلال مباردة شمل خلال أيام عيد الأضحى المبارك 2241 طفلاً وطفلة، حيث قدمت لهم ولأسرهم خدمات متنوعة، شملت استلام وتسليم المحضونين والسعي في تنفيذ الأحكام عن طريق المنزل، وكذلك برنامج التهيئة والتدرج للأطفال المتمثلة في العلاج باللعب والعلاج السلوكي المعرفي، وعلاج الصدمات النفسية بعد الطلاق، وكذلك خدمة استلام وتسليم المحضون وفق خدمات إلكترونية متكاملة.وبين المهندس السمنودي أن الجمعية ومن خلال فروعها في كل من جدة ومكة المكرمة والطائف تعمل على تلمس حاجات المستفيدين، وتقديم أفضل الخدمات لهم في أماكن تواجدهم، وخلال الاجازات الرسمية لتوفير الجو الأسري الأفضل لتلقي الخدمات لهم ولأطفالهم، وتحقيق الأثر المرجو من هذه المبادرة والمتمثل في توفير بيئة أسرية صحية وآمنة للأبناء بعد الانفصال.// انتهى //10:48ت م0019