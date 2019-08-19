الباحة 18 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 19 أغسطس 2019 م واسيُنظم نادي الباحة الأدبي الثقافي غداً, محاضرة بعنوان "مكتب على السّين" تجربة العمل في معهد العالم العربي, وذلك بمقر النادي الأدبي بشهبة.ويتخلل المحاضرة التي يقدمها مدير معهد العالم العربي بباريس الدكتور معجب بن سعيد الزهراني, عن أهداف ورسالة المعاهد, وأبرز ما يقدم للثقافة العربية وأهم منجزاتها ورؤيتها المستقبلية.وأوضح رئيس النادي الأدبي الثقافي بالباحة حسن بن محمد الزهراني أن المحاضرة تأتي بعد سلسلة من النشاطات التي أطلقها النادي في برامج صيف الباحة 40، مشيراً إلى أن النادي سينفذ رزنامة كاملة من النشاطات التي سيقيمها خلال صيف الباحة.// انتهى //10:49ت م0020