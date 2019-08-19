أبها 18 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 19 أغسطس 2019 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض مدن ومحافظات منطقة عسير، مصحوبة برياح سطحية نشطة تؤدي إلى إثارة الأتربة وتدني في مدى الرؤية ،تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.وشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات خميس مشيط وأحد رفيدة والحرجة والمجاردة والنماص ومحايل وبارق وبلقرن وتنومة ورجال المع وسراة عبيده وظهران الجنوب.وتوقعت الأرصاد أن تؤدي هذه الأمطار إلى تساقط البَرد وجريان السيول في عدد من أودية منطقة عسير.// انتهى //10:53ت م0022