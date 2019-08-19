بغداد 18 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 19 أغسطس 2019 م واسواصلت الصحف العراقية الصادرة اليوم اهتمامها بردود الأفعال حول حادث انفجار مخازن العتاد في معسكر" الصقر" في منطقة الدورة بجنوب بغداد مؤخراً ,الذي أسفر عن مقتل وجرح نحو 30 شخصا وتدمير محتويات المخازن من العتاد والسلاح .وشددت الصحف على ضرورة إخراج مخازن الأسلحة إلى خارج المدن لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل، مبرزة الآراء حول أسباب الحادث والتي تراوحت بين الضربة الجوية وبين سوء تخزين العتاد .وتطرقت صحف اليوم إلى تطورات العلاقة بين بغداد وأربيل ,مسلطة الضوء على جولة المباحثات ‏الجديدة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لانهاء القضايا العالقة بينهما ,مايتعلق بشكل خاص بملفات النفط ورواتب البيشمركة والموازنة والمناطق المتنازع عليها.‏‏وعاودت صحف الإثنين اهتمامها بالأداء الحكومي لاسيما في ملف الخدمات,مع اقتراب مضي عام على تشكيل الحكومة التي يرأسها عادل عبد المهدي,// انتهى //11:06ت م0023