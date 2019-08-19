القطيف 18 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 19 أغسطس 2019 م واستطلق جمعية القطيف الخيرية ممثلة في لجنة التأهيل والتوظيف غداً، معرض الأسر المنتجة في نسخته السادسة، بحضور مدير مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة القطيف نبيل الدوسري، وذلك في مقر الجمعية في حي البحر بمحافظة القطيف.وأوضح رئيس جمعية القطيف الخيرية المهندس منير القطري أن المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام، يستهدف الأسر المستفيدة في الجمعية وتحويلها للاعتماد على نفسها وممارسة العمل الحر وتسويق منتجاتها وتوفير فرص العمل لهم، مضيفاً إلى أن الجمعية تعمل على إقامة مجموعة من المعارض والفعاليات بهدف إعطاء فرصة للأسر المستفيدة لعرض منتجاتها وتسويقها.بدوره أوضح رئيس لجنة التأهيل والتوظيف وليد الخنيزي، أن المعرض يعد فرصة للتواصل بين الأسر المنتجة مع المتسوقين، مشيداً بنجاح معارض الأسر المنتجة السابقة التي أقيمت بمشاركة عدد من سيدات ورائدات الأعمال في المنطقة.وبيّن الخنيزي، أن المعرض يتخلله عدد من الفعاليات والأركان مصاحبة منها ركن الأعمال الفنية، وركن لتصميم الإكسسوار، وأعمال كورشيه، وتصاميم الفوتوشوب، وركن "تمكين" لتوظيف السيدات، إضافة إلى ورش عمل ورشة عمل بعنوان "الطريق للإبداع".// انتهى //11:06ت م0024