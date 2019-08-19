لندن 18 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 19 أغسطس 2019 م واستراجع سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية ،صباح اليوم، بنسبة 0.4 % إلى 1507.11 دولاراً أمريكياً .وفي العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.5 % إلى 1515.70 دولاراً أمريكياً وذلك بفعل ارتفاع سعر الدولار الأمريكي وتغافي سوق الأسهم ، مشيرة إلى احتمال تبني بنوك مركزية كبرى حول العالم للمزيد من إجراءات التحفيز تهدئةً للمخاوف من حدوث ركود اقتصادي.وفيما يتصل بالمعادن النفيسة الأخرى تراجع سعر أوقية الفضة اليوم بنسبة 0.6 % الي 16.99 دولاراً أمريكياً .// انتهى //11:09ت م0025