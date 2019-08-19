الرياض 18 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 19 أغسطس 2019 م واسأعلنت "صحة حائل" عن زيادة في السعة السريرية فيما يخص أمراض القلب اعتبارا من يوم أمس، وذلك بالتوسع وزيادة في عدد الأسرة ووحدات العناية القلبية والعيادات وأجهزة القسطرة القلبية، إضافة إلى وجود غرفة عمليات مخصصة لعمليات القلب المفتوح وفق أحدث المعايير وتوفر جميع الأجهزة الحديثة في مستشفى الملك سلمان التخصصي بحائل.وأضَافت أنه جرى زيادة عدد الأسرة لتصبح 50 سريراً، بعد أن كانت 14 سريراً للتنويم، فيما سيصبح عدد أسرة العناية القلبية 16 سريراً، بعد أن كانت 7 أسرة، وسيتم زيادة أجهزة القسطرة إلى جهازين بدلاً من جهاز واحد، إضافة إلى وجود غرفة عمليات مخصصة لعمليات القلب، حيث كانت في السابق تجرى العمليات في غرف العمليات في مستشفى الملك خالد.يذكر أن الخدمات العلاجية التي تقدم عبر مستشفى الملك خالد ومستشفى حائل العام لمرضى القلب ستبقى كما هي مع توقع بتحسن مستوى الخدمة - بإذن الله - وذلك نتيجة لتخفيف مستوى الضغط على المستشفيين، وما سينتج عنه من تقارب كبير في مواعيد المتابعة والزيارات الدورية.// انتهى //11:24ت م0026