الخرطوم 18 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 19 أغسطس 2019 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم،قلقها البعثة المختلطة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور – يوناميد- أمس إزاء التصاعد والتوترات الأخيرة بين المزارعين والرعاة خلال موسم الأمطار الحالي في دارفور.وأخبرت عن تمكن قوات الجيش اليمني مسنودة بتحالف دعم الشرعية في اليمن أمس ، من تحرير مناطق جديدة في مديرية باقم شمالي محافظة صعدة شمالي البلاد، في وقت أحبطت محاولة تسلل لميليشيات الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد.وأوردت إعلان وزارة الصحة في غزة، أمس استشهاد ثلاثة فلسطينيين بنيران جنود إسرائيليين في شمال القطاع.ولفتت الانتباه إلى إعلان تنظيم – داعش- الإرهابي مسؤوليته أمس ، عن الهجوم الانتحاري الذي استهدف حفل زفاف في العاصمة الأفغانية كابل السبت الماضي.// انتهى //11:25ت م0027