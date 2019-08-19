الجزائر 18 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 19 اغسطس 2019 م واسسلطت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم على تأكيد وزير العدل الجزائري الجديد بلقاسم زغماتي على أن أولوية مهمته هو العمل على استرداد الأموال المختلسة من طرف المسؤولين ورجال الأعمال المتورطين في الفساد بأقرب وقت.وأبرزت مسيرة المئات من متقاعدي ومعطوبي الجيش الجزائري أمس، مشيرة إلى فتح وزارة الدفاع قنوات اتصال مع ممثلي المحتجين لتسوية مطالبهم.وتابعت الوضع في ليبيا، لافتة إلى شن الطيران الحربي التابع للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر غارات على مواقع في مصراتة.ورصدت إعلان قوى الحرية والتغير السودانية أسماء مرشحيها لعضوية المجلس السيادي المقرر أن يتولى السلطة في المرحلة الانتقالية.وفي المتفرقات الدولية، أشارت صحف الجزائر إلى دعوة أكثر من 100 نائب في البرلمان البريطاني رئيس الوزراء بوريس جونسون لاستدعاء البرلمان للانعقاد لمناقشة أزمة الخروج من الاتحاد الأوروبي نظراً لتبعات ذلك اقتصاديا وأمنيًا على البلاد.// انتهى //11:38ت م0029