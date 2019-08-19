الرباط 18 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 19 أغسطس 2019 م واستطرقت الصحف المغربية الصادرة اليوم إلى ملامح الدخول السياسي القادم بالمغرب، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ينتظره دخول سياسي صعب، إذ سيتعين عليه إجراء تغييرات مهمة في أعضاء حكومته،كما سيكون مطالبا بتسريع وتيرة العمل الحكومي لتحقيق الأهداف المحددة في البرنامج الانتخابي.وواصلت الصحف اهتمامها بالحراك الشعبي المستمر في الجزائر ،في ظل تصاعد الرفض الشعبي للحوار، ولأي مشروع انتخابي تنظمه المؤسسات السياسية الحالية.وأولت الصحف اهتمامها لتوقيع الاتفاق التاريخي بين المجلس العسكري في السودان وقوى الحرية والتغيير، من أجل الانتقال إلى حكم مدني .وتطرقت إلى مخلفات التفجير الضخم الذي وقع في العاصمة الأفغانية كابل، واستهدف حفل زفاف، مبرزة الحصيلة التي أشارت إلى مقتل أكثر من ستين شخصًا وإصابة أكثر من 180 آخرين.وأخبرت الصحف عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تسجلها إيران ،مبرزة تأكيد خبراء في الأمم المتحدة، أن إيران تتصدر قائمة الدول الأكثر انتهاكا لحقوق الإنسان في العالم.// انتهى //12:52ت م0043