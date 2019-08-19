بيروت 18 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 19 أغسطس 2019 م واسواصل الطيران التجسسي الإسرائيلي تحليقه فوق المدن والقرى اللبنانية منتهكا قرار مجلس الامن رقم 1701.وأفادت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها اليوم أن طائرة استطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا الحدودية، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق رياق وبعلبك والجنوب من ثمّ غادرت الأجواء من فوق بلدة علما الشعب الحدودية باتجاه الأراضي المحتلة.ولفت البيان إلى أن طائرة مماثلة خرقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش الحدودية، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق رياق وبعلبك في البقاع اللبناني من ثمّ غادرت الأجواء من فوق البلدة المذكورة باتجاه الأراضي المحتلة.// انتهـى //12:54ت م0045