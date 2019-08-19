رام الله 18 ذو الحجة 1440هـ الموافق 19 أغسطس 2019م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم خبر تأكيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن فلسطين دولة فعالة ومؤثرة في المجتمع الدولي رغم الاحتلال الإسرائيلي.وتناولت صحف الصباح تحذيرات وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من إقدام اليمين الحاكم في إسرائيل، وفي ظل التنافس الانتخابي، على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم ضد المسجد الأقصى المبارك وفرض التقسيم المكاني.وسلطت الصحف الضوء على التقرير الشهري لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية والذي رصد انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال شهر يوليو الماضي، والتي وسجلت 23 انتهاكا بحقهم في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس.وتابعت صحف فلسطين خبر تشييع جثامين ثلاثة شهداء فلسطينيين ارتقوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.وأوردت صحف اليوم خبر اقتحام 79 مستوطنا و45 عنصرا من مخابرات الاحتلال باحات المسجد الأقصى،حيث نفذوا جولات استفزازية في قبل خروجهم من جهة باب السلسلة.// انتهى //12:58ت م0046