الرياض 18 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 19 أغسطس 2019 م واسأعلن نادي برشلونة الإسباني الاثنين اتمام صفقة إعارة لاعبه البرازيلي فيليبي كوتينيو إلى بايرن ميونيخ الألماني لموسم 2019 - 2020 مقابل 8،5 ملايين يورو.وأشار النادي الكاتالوني في بيان "ينطوي هذا الاتفاق ايضاً على خيار شراء نهائي من قبل بايرن مقابل 120 مليون يورو".في المقابل أكد بايرن اتمام الصفقة على موقعه الرسمي "خضع اللاعب الدولي البرازيلي للفحص الطبي الروتيني الأحد ووقع عقده".وأشاد كوتينيو بانتقاله إلى بافاريا بالقول "بالنسبة لي، يمثل هذا الانتقال تحدياً جديداً في بلد جديد مع أحد أبرز الاندية الاوروبية، وأنا متشوق لرؤية ذلك، وعلى غرار بايرن أملك طموحات كبيرة".// انتهى //13:04ت م0047