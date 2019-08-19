الكويت 18 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 19 أغسطس 2019 م واسأنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع المؤشر العام 9ر20 نقطة ليبلغ مستوى 3ر6005 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 35ر0 % .وبلغت كميات تداولات المؤشر 9ر155 مليون سهم تمت من خلال 6556 صفقة نقدية بقيمة 6ر29 مليون دينار كويتي (نحو 6ر100 مليون دولار أمريكي).وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 2ر5 نقطة ليصل إلى مستوى 4ر4825 نقطة بنسبة 11ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 8ر98 مليون سهم تمت عبر 3107 صفقات نقدية بقيمة خمسة ملايين دينار (نحو 17 مليون دولار).كما ارتفع مؤشر السوق الأول 6ر33 نقطة ليصل إلى مستوى 9ر6605 نقطة بنسبة 51ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 57 مليون سهم تمت عبر 3449 صفقة بقيمة 5ر24 مليون دينار (نحو 3ر83 مليون دولار).// انتهى //13:11ت م0048