بيروت 18 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 19 أغسطس 2019 م واسشددت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان ، على البعد العربي للقضية الفلسطينية.واعتبرت في بيان بعد اجتماع قيادتها اليوم في مخيم برج الشمالي قرب مدينة صور اللبنانية ، على أن فلسطين كانت وستبقى هي القضية المركزية للأمة العربية.وتوجهت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية بالشكر والامتنان للدعم العربي المساند للقضايا الوطنية والإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني .وأشارت القيادة الفلسطينية في بيانها ، إلى أن البعد العربي ، هو الضامن الوحيد لانتصار الفلسطينيين ، وضمان توفير الدعم الميداني والإغاثي والسياسي والدبلوماسي للقضية الفلسطينية.// انتهـى //13:14ت م0050