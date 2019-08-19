سياسي / فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان تعرب عن شكرها للدعم العربي للقضايا الوطنية والإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني
الاثنين 1440/12/18 هـ الموافق 2019/08/19 م واس
بيروت 18 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 19 أغسطس 2019 م واس
شددت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان ، على البعد العربي للقضية الفلسطينية.
واعتبرت في بيان بعد اجتماع قيادتها اليوم في مخيم برج الشمالي قرب مدينة صور اللبنانية ، على أن فلسطين كانت وستبقى هي القضية المركزية للأمة العربية.
وتوجهت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية بالشكر والامتنان للدعم العربي المساند للقضايا الوطنية والإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني .
وأشارت القيادة الفلسطينية في بيانها ، إلى أن البعد العربي ، هو الضامن الوحيد لانتصار الفلسطينيين ، وضمان توفير الدعم الميداني والإغاثي والسياسي والدبلوماسي للقضية الفلسطينية.
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13:14ت م
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