الدمام 18 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 19 أغسطس 2019 م واسرفعت أمانة المنطقة الشرقية 100,966 ألف طن نفايات وأنقاض مختلفة من مدن ومحافظات المنطقة الشرقية وترحيلها إلى المدفن الصحي، ضمن خطة الأمانة في عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1440هـ، وخطة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، وذلك ضمن أعمال النظافة ومعالجة التلوث البصري في المنطقة الشرقية.وأشار المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان إلى نجاح الخطة التي وضعتها الأمانة في عيد الأضحى المبارك، والخاصة بإزالة النفايات والانقاض، والتي تتماشى مع حملة وزارة الشؤون البلدية والقروية تحت شعار "معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري (كذا أحلى)، بالتعاون مع الأمانات والبلديات بالمملكة.وقال: إن النفايات والأنقاض التي تم استقبالها ومعالجتها، خلال الأسبوعين الماضيين، شارك فيها نحو 325 فرداً من مشرفين ومساعدي مشرفين ومراقبين وسائقين، فيما شارك 6177 رجل نظافة، تدعمهم 1089 معدة مختلفة للتخلص من النفايات "ضاغط، قلاب، غراف، بوب كات، مكنسة"، موزعين على مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.وأكد الصفيان أن الأمانة تسعى لإزالة جميع الملوثات البصرية وايجاد بيئة نظيفة وصحية، معداً هذه الأعمال دليل على أن الخطة التي تم وضعها، حققت الأهداف المنشودة، لافتاً إلى أن أعمال النظافة مستمرة والفرق الميدانية تعمل وفق الخطط والبرامج بالأمانة بشكل كامل.ودعا المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية، المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة في منع مظاهر التلوث البصري، والاهتمام بجانب النظافة، والمحافظة على الأماكن العامة وترك الأماكن التي يرتادونها نظيفة وسليمة لكي ينعم بها الجميع.// انتهى //13:18ت م0051