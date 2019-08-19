رام الله 18 ذو الحجة 1440هـ الموافق 19 أغسطس 2019م واساعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم ، 15 فلسطينيًا من محافظة رام الله والبيرة.وقالت مصادر محلية في المحافظة، إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين عوض أبو عين من رام الله، وبراء القاضي من البيرة.وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة فلسطينيين من بلدة سلواد شرقًا، ومواطن فلسطيني من بلدة المغير، وآخر من كفر مالك.كما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين فلسطينيين من المزرعة الغربية، إضافة الى مواطن فلسطين من سنجل شمالا، وآخر من شقبا غربا، بينما اعتقلت فلسطينيين من بلدة بيت ريما شمال رام الله، بعد أن داهمت منازلهم وعبثت بمحتوياتهما.// انتهى //13:21ت م0052